Врачи рассказали, от какой еды образуются камни в почках

На процесс образования камней могут влиять и различные воспаления в организме.

По словам врачей, рост почечных камней могут стимулировать вещества, входящие в состав пищевых добавок и продуктов питания. Но основная причина болезни - все-таки в нарушениях метаболизма.

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Есть три основных типа почечных камней: фосфатные, оксалатные и уратные, говорится в материале "РИА Новости".

Часто у пациентов удаляют оксалатные камни. Они состоят из солей щавелевой кислоты, содержащейся во многих продуктах, например в томатах и щавеле. Кроме того, появление камней может вызвать популярный усилитель вкуса глутамат натрия.

Но дело не только в питании: на процесс образования камней могут влиять и различные воспаления в организме.

Ранее Супрун рассказала, что мочекаменной болезнью страдает около 12% населения мира. Высокие риски попасть в число этих людей имеют те, кто не заботится о здоровье своих почек.