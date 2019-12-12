Врачи назвали снижающие давление продукты

Одним из продуктов, понижающих давление, эксперты назвали грецкий орех.

Гипертония может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы избежать скачков артериального давления, врачи советуют включить в рацион некоторые продукты.

Так, 200 граммов черники в день помогут снизить АТ на несколько единиц, сообщает Daily-Express.

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По словам специалистов, ежедневное употребление этой ягоды приводит к улучшению кровообращения уже через месяц - кровяное давление снижается на 5 мм рт.

Кроме того, опыты показали, что соединение в семенах подсолнечника блокирует фермент, который заставляет кровеносные сосуды сужаться, а магний, содержащийся в семечках, снижает уровень артериального давления.

Еще одним продуктом, понижающим давление, эксперты назвали грецкий орех. Специалисты предлагают заменить им продукты с насыщенными жирами, которые содержатся в пище животного происхождения, а также в пирожном и печенье.

Ранее специалисты-кардиологи из Немецкого фонда сердца рассказали о предупреждающих сигналах возможного сердечного приступа.