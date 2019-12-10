В России врач применяла опасный метод принятия родов

При родах врач локтем давила на живот беременным, чтобы вытолкать ребенка и не проводить кесарево сечение.

Заведующая элитным роддомом в Москве Марине Сармосян применяла незаконный метод Кристеллера.

Сейчас она арестована, вскрываются подробности ее работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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"Оказывается, женщина была готова на все ради повышения статистики по естественным родам. Например, использовала метод, запрещенный в России уже как лет десять. При родах локтем давила на живот беременным, чтобы вытолкать ребенка и не проводить кесарево сечение", - говорится в сообщении.

Одна из жертв - пациентка Арина Соловьева. В 2015-м Марине тоже применила на ней метод Кристеллера. Дочь женщины родилась с шишкой и смещением позвоночника. А после появились и неврологические заболевания, которые семья лечит по сей день.

Метод Кристеллера - это метод принятия родов, при котором на дно матки оказывается давление, чтобы помочь ребенку родиться. Такая процедура запрещена в Украине, России и ряде других стран из-за травматичности как для матери, так и для младенца.

Ранее в России умерла 22-летняя роженица из-за выворота матки. Принимавший роды врач своей вины не признал.