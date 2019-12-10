Названы самые вредные продукты новогоднего стола

Новогодние каникулы традиционно считаются трудным для фигуры периодом - за долгие выходные при обильной праздничной пище крайне сложно не поправиться на пару килограммов.

Названы продукты новогоднего стола, которые наиболее вредны для организма и фигуры.

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Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-диетолог Мария Дубская. Возглавляет "антирейтинг" майонез. Его можно заменить греческим йогуртом либо обычным йогуртом без злаков и наполнителей.

На втором месте - игристое вино. Этот напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок, вызывая чувство голода.

Замыкает тройку самых вредных продуктов жирное мясо. Также диетолог неодобрительно высказалась о соленьях, которые лучше заменить на свежие овощи, и сладостях.

Ранее врачи рассказали, что без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно.