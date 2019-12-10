Названы самые вредные продукты новогоднего стола
09:20, 10 декабря 2019Зарубежные новости
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Новогодние каникулы традиционно считаются трудным для фигуры периодом - за долгие выходные при обильной праздничной пище крайне сложно не поправиться на пару килограммов.
На Новый год желательно не переедать / gorohiv.rayon.in.ua
Названы продукты новогоднего стола, которые наиболее вредны для организма и фигуры.
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Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-диетолог Мария Дубская. Возглавляет "антирейтинг" майонез. Его можно заменить греческим йогуртом либо обычным йогуртом без злаков и наполнителей.
На втором месте - игристое вино. Этот напиток содержит много сахара, а его пузырьки раздражают желудок, вызывая чувство голода.
Замыкает тройку самых вредных продуктов жирное мясо. Также диетолог неодобрительно высказалась о соленьях, которые лучше заменить на свежие овощи, и сладостях.
Ранее врачи рассказали, что без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно.
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