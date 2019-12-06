Врач объяснил, как усы и борода могут навредить зимой

Оседающие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях.

Если и носить зимой бороду и усы, то только с условием тщательного ухода за ними. Если такой возможности нет, растительной лучше сбрить из-за тех рисков для здоровья, которые с ней связаны.

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Об этом врач Андрей Тяжельников заявил Агентству городских новостей "Москва". По его словам, волосы подобно фильтру могут многое впитывать и задерживать в себе. В том числе в густой растительности могут аккумулироваться бактерии, влага и тепло – идеальный "букет" для развития инфекций.

"На лице с бородой можно заполучить опасный "инкубатор" для вредоносных бактерий в зимнее время, когда начинается сезон массовых простуд и циркулирования вируса гриппа, и люди вокруг чихают и кашляют. Оседающие в бороде или усах вирусы могут передаваться при объятиях, поцелуях и других соприкосновениях", - сказал врач.

Тяжельников добавил, что борода и усы способны навредить даже человеку, который уже переболел и выздоровел. Из-за того, что в растительности на лице оседают остатки мокроты, даже переболевшие мужчины через какое-то время рискуют вновь заразиться или заразить окружающих.

Ранее ученые выяснили, что в мужской бороде содержится больше микробов, чем в шерсти собак.