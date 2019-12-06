Обнаружено новое свойство аспирина

В последние годы у ученых возродился интерес к аспирину.

Небольшие дозы аспирина могут увеличить шансы справиться с раком.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, передает JAMA Network.

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Они изучили информацию о более чем 140 тысячах американских граждан в течение 12,5 лет, и выяснили, что из тех, кто употреблял аспирин от одного до трех раз в неделю, была ниже смертность после развития рака простаты, толстого кишечника и прямой кишки, легких и яичника.

Однако, подчеркивают ученые, подобная закономерность обнаружена лишь у людей с нормальным весом — у испытуемых с весом ниже или выше нормы такого эффекта от аспирина не наблюдалось.

Исследователи говорят, что необходимы дальнейшие исследования для выявления закономерности между индексом массы тела и эффективностью аспирина как потенциального противоонкологического средства.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала о смертельной опасности аспирина для детей.