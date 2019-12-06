В Испании врачи оживили замерзшую в горах женщину, сердце которой не билось больше шести часов (видео)

Медикам впервые удалось добиться подобного результата.

Испанские врачи смогли возобновить работу сердца пациентки, которое остановилось за 6,5 часов до того.

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Женщина попала к медикам с Пиренейских гор – это была туристка из Великобритании, которой стало плохо на высоте свыше 2500 м. 34-летняя женщина потеряла сознание, ее муж вызвал спасателей, которые подтвердили отсутствие признаков жизни у британки. Температура ее тела составляла 18 градусов, сообщает ТСН со ссылкой на Vanguardia.

Эвакуировали пациентку с помощью вертолета. Женщину привезли в Барселону, где врачи начали реанимационные действия. То, что им удалось вернуть к жизни пострадавшую после такой длительной остановки сердца, медики сами называют исключительным случаем. Раньше ничего подобного испанские врачи не делали.