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В Испании врачи оживили замерзшую в горах женщину, сердце которой не билось больше шести часов (видео)

08:37, 06 декабря 2019
Зарубежные новости
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Раньше ничего подобного испанские врачи не делали \ newsru.co.il

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Женщина попала к медикам с Пиренейских гор – это была туристка из Великобритании, которой стало плохо на высоте свыше 2500 м. 34-летняя женщина потеряла сознание, ее муж вызвал спасателей, которые подтвердили отсутствие признаков жизни у британки. Температура ее тела составляла 18 градусов, сообщает ТСН со ссылкой на Vanguardia.

Эвакуировали пациентку с помощью вертолета. Женщину привезли в Барселону, где врачи начали реанимационные действия. То, что им удалось вернуть к жизни пострадавшую после такой длительной остановки сердца, медики сами называют исключительным случаем. Раньше ничего подобного испанские врачи не делали.

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Теги: #Испания#врачи#женщина