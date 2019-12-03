Ученые создали искусственные нервные клетки для лечения людей

Ученые считают, что в будущем искусственные нервные клетки можно будет использовать для лечения болезни Альцгеймера или сердечной недостаточности.

Ученые из британского Университета Бата создали искусственные нервные клетки, которые в будущем можно будет использовать для лечения людей.

Крошечные чипы ведут себя как настоящие нервные клетки, передает Громадське со ссылкой на BBC.

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Для создания искусственных клеток ученые использовали математику, исчисления и дизайн чипов, чтобы воспроизвести то, как нервные клетки передают импульсы со всего тела к мозгу.

Исследователям удалось перенести электрические свойства клеток мозга на синтетические схемы, сделанные из кремния. Они воссоздали два типа нейронов: нервные клетки с гиппокампа - части мозга, отвечающей за память, и клеток, участвующих в контроле дыхания.

Ученые заинтересованы в воспроизведении нервных клеток через вероятный потенциал для лечения болезней, где нейроны дегенерируют и отмирают. Они считают, что в будущем искусственные нервные клетки можно будет использовать для леченияболезни Альцгеймера или сердечной недостаточности.