В США врачи вернули к жизни мертвое сердце (видео)

Врачи не распространяют информацию о том, кому, собственно, принадлежало сердце.

Ученые из Университета Дьюка в США реанимировали сердце после того, как его донор скончался.

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Так, сердце было взято от мертвого донора. Врачи восстановили приток крови к этому органу, а также добавив туда электролиты и кислород. Сердце "ожило", после чего его успешно пересадили реципиенту, передает The Daily Mail.

Жизненно важный орган удается сохранить живым на протяжении 6 часов после извлечения из донора. В результате успешного завершения этой операции количество донорских органов в ближайшее время можно будет заметно увеличить.

Врачи не распространяют информацию о том, кому, собственно, принадлежало сердце, а также не называют имя человека, которому оно было далее пересажено.

Издание напоминает, что первая пересадка сердца была осуществлена в 1967 году в Южной Африке. Через год врачи из Стэнфордского университета провели первую трансплантацию в США.

Ранее ученые выяснили, что без физических нагрузок человеческое сердце приобретает черты обезьяньего.