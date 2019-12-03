Ученые установили, что изменения климата негативно влияют на роды

Высокие температуры влияют на беременных женщин.

Ученые Калифорнийского университета высчитали, что за последние годы на две недели раньше срока родилось на 25 тыс. детей больше, чем за период 1969-1988 годов. Всего американки не донашивали детей 150 тыс. дней ежегодно.

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Ученые призывают серьезно отнестись к результатам их исследования. Они еще точно не знают, как связано повышение температуры воздуха с преждевременными родами, но работают над этим, передает ТСН.

"Весьма вероятно, что рождение раньше срока повлияет на развитие ребенка и будет иметь длительные последствия для взрослой жизни, но необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить это", - говорит сотрудник Института окружающей среды и устойчивого развития Университета Калифорнии Алан Баррека.

По его мнению, причиной преждевременных родов является жаркая погода, из-за которой у женщин повышается уровень окситоцина – гормона, регулирующего процесс родов. Или жара вызывает стресс сердечно-сосудистый системы, и организм женщины стремится справиться с этой ситуацией.

Однако, есть закономерность, которая указывает на то, что жаркая погода ускоряет роды и сокращает беременность.

Повышение температуры и тепловых волн - один из самых ясных признаков изменения климата, вызванного человеком: к концу века в США будет ежегодно до 30 дополнительных дней, когда температура будет подниматься до 30 градусов.

Алан Баррека и его единомышленники исследовали 56 млн случаев рождения детей, в нескольких округах Соединенных Штатов за последние 20 лет. Как оказалось, когда столбики термометров показывают более 32,2 градуса по Цельсию на 5% увеличивается количество преждевременных родов.

Из-за повышения температуры возможен рост количества родов раньше срока в ближайшие десятилетия. Если сейчас одна из двухсот женщин рожает преждевременно, то к концу века соотношение составит больше 1:100.

"Это число может показаться небольшим, но это намного выше, чем риск попадания в ДТП", - уточнил ученый.

Он добавил, что кондиционирование воздуха обеспечит матерям защиту в жаркие дни, но охлаждение таким способом достаточно энергоемкое и доступно жителям не всех стран.

"Многие семьи испытывают финансовые трудности, если им придется ставить дополнительные кондиционеры в период беременности женщины. Из-за финансовых трудностей появится стресс, который вреден и для матерей, и для их детей", - пояснил Баррек.

По мнению профессора акушерства в Королевском колледже Лондона Эндрю Шеннана, уже давно известно, что экстремальные температуры провоцируют преждевременные роды, но определением природы этой связи никто не занимался.

"Необходимо сделать еще одно исследование, но, безусловно, мы должны помочь защитить беременных женщин от высоких температур и работать над причинами изменения климата", - добавил Митчелл Крамер из кафедры акушерства и гинекологии в больнице Хантингтон в штате Ньювелл.