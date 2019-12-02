Диетолог объяснила, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

Эксперт советует отказаться от блюд с жирными соусами и приготовить легкие овощные и фруктовые закуски и салаты.

Если заменить традиционные новогодние блюда на более полезные аналоги, можно не потолстеть за время праздников.

Об этом диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве". По ее словам, опасность новогоднего застолья для фигуры в том, что обычно на столе стоят жирные, соленые и сладкие многокомпонентные блюда, и человек старается все их попробовать.

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Чтобы снизить нагрузку на организм, Соломатина рекомендовала заменить некоторые ингредиенты во время готовки. Например, в "Оливье" лучше положить меньше яичного желтка и больше белка, вместо колбасы — куриную грудку, картофелю предпочесть топинамбур, майонез приготовить самостоятельно и нежирный.

Эксперт раскритиковала высококалорийный холодец и предложила сделать вместо него нежирную заливную рыбу. Также она советует отказаться от блюд с жирными соусами и приготовить легкие овощные и фруктовые закуски и салаты.

Диетолог отметила, что отказываться от сладкого в праздник не обязательно, но стоит отдавать предпочтение йогуртовым десертам, а не кремовым.

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