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Диетолог объяснила, как сохранить фигуру во время новогодних праздников

10:56, 02 декабря 2019
Зарубежные новости
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Диетолог объяснила, как не потолстеть после новогоднего застолья / decoration.com

Об этом диетолог Елена Соломатина рассказала "Вечерней Москве". По ее словам, опасность новогоднего застолья для фигуры в том, что обычно на столе стоят жирные, соленые и сладкие многокомпонентные блюда, и человек старается все их попробовать.

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Чтобы снизить нагрузку на организм, Соломатина рекомендовала заменить некоторые ингредиенты во время готовки. Например, в "Оливье" лучше положить меньше яичного желтка и больше белка, вместо колбасы — куриную грудку, картофелю предпочесть топинамбур, майонез приготовить самостоятельно и нежирный.

Эксперт раскритиковала высококалорийный холодец и предложила сделать вместо него нежирную заливную рыбу. Также она советует отказаться от блюд с жирными соусами и приготовить легкие овощные и фруктовые закуски и салаты. 

Диетолог отметила, что отказываться от сладкого в праздник не обязательно, но стоит отдавать предпочтение йогуртовым десертам, а не кремовым. 

Ранее врачи рассказали, что без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно.

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Теги: #диетология