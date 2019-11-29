Ученые в США поставили под сомнение чистоту донорской крови

Все 18 партий дали положительный результат на кофеин.

Препараты плазмы крови в США, которые поступают для работы медикам и ученым, оказались загрязнены противотревожными средствами и кофеином.

Ученые из Университета штата Орегон (OSU) признали, что не смогли найти чистые образцы человеческой крови для исследований, передает "Новое время".

При проведении масс-спектрометрических исследований Ричард ван Бримен и Луинг Чен работали с различными поставщиками биомедицинских препаратов, чтобы купить 18 партий предположительно чистой человеческой сыворотки крови, собранной у нескольких доноров. Биомедицинские поставщики получают кровь из банков крови, которые передают запасы, срок годности которых близок к истечению.

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Все 18 партий дали положительный результат на кофеин. Кроме того, во многих образцах исследователи обнаружили следы лекарств от кашля и снотворного. Полученные данные указывают на возможность переливания зараженной крови, а также позволяют предположить, что кровь, используемая в исследованиях, не обязательно является чистой.

«С точки зрения загрязнения кофеин не является большой проблемой для пациентов, хотя это может быть иллюстрацией к современному обществу. Но другие лекарства, которые там есть, могут быть проблемой для пациентов, а также представлять проблему для тех из нас, кто проводит исследования такого типа, потому что трудно получить чистые образцы крови», — подчеркнул Луинг Чен.

В дополнение к кофеину, исследование также включало тестирование объединенной сыворотки на алпразолам, лекарство от тревожности, продаваемое под торговым названием Xanax; декстрометорфан, продаваемое без рецепта средство от кашля и толбутамид, лекарство, используемое для лечения диабета 2 типа.

Во всей объединенной сыворотке не было толбутамида, но восемь образцов содержали декстрометорфан и 13 содержали алпразолам — возможно, это означает, что если вам когда-либо понадобится переливание крови, ваши шансы на прием кофеина, лекарств от кашля и противотревожного препарата довольно высоки.

«Без проведения всестороннего опроса поставщиков и банков крови мы можем только строить догадки о том, насколько широко распространена проблема. С другой стороны, если мы нашли вещества, которые мы искали при проверке взаимодействия лекарств — сколько там других, которых мы не искали?», — сказал ван Бримен, директор Института Линуса Полинга при OSU.