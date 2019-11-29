Названа польза вина для здоровья

Исследователи выяснили, что высокие уровни адипонектина были положительно связаны с потреблением вина.

Ученые из Испании нашли доказательства того, что употребление красного вина в умеренных количествах может помочь уменьшить воспаление и повысить уровень «хорошего» холестерина в организме, что полезно для сердца.

Для подтверждения данной гипотезы ученые провели обсервационное перекрестное исследование с участием 143 здоровых взрослых человек в возрасте 55 лет и старше, передает MedikForum.

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Они разделили участников на три группы: первая - трезвенники и случайные потребители алкогольных напитков, вторая - потребители пива, третья - потребители смешанных напитков. Исследователи обнаружили, что показатели холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) были значительно выше в третьей группе, чем в первой.

ЛПВП часто называют «хорошим» холестерином, потому что он помогает удалить другие формы холестерина из крови. Высокий уровень ЛПВП способствует снижению риска сердечных заболеваний.

Кроме того, был проверен уровень адипонектина - белка, специфичного для жировых клеток. Согласно исследованиям, содержание этого белка коррелирует с развитием инсулинорезистентности и атеросклероза: люди с ожирением и диабетом имеют более низкие уровни адипонектина, чем здоровые люди.

Исследователи выяснили, что высокие уровни адипонектина были положительно связаны с потреблением вина.

Таким образом, основываясь на полученных результатах, исследователи пришли к выводу, что умеренное употребление алкоголя (в основном вина) может принести пользу здоровью сердца засчет повышения уровней ЛПВП и белка адипонектина.

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