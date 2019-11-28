Стало известно, сколько свиданий через Tinder оканчиваются сексом
Только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки с потенциальными партнерами в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом.
Читайте такжеРегистрация в Tinder привела студентку из США в порнобизнес
Соответствующие данные представлены в исследовании Норвежского университета естественных и технических наук, сообщает NewScientist.
Ученые опросили норвежских студентов, которые пользовались приложением для знакомств: 40% из них были мужского пола, 60% - женского.
Около 80% респондентов отметили, что у них не было секса после встречи через Tinder. У оставшихся 20% сексуальный контакт был один и более раз.
Около 50% опрошенных сообщили, что в итоге были на свидании. Из них в среднем и у мужчин, и у женщин было по две встречи.
У мужчин было примерно 111 анкет с перепиской за время пользования приложением, у женщин - 124. Лишь четверть пользователей признались, что заходили в приложение для поиска человека с перспективой долгосрочных отношений.
Как сообщал УНИАН, крупные компании могут собирать информацию о просмотре порно даже в режиме "инкогнито".