Стало известно, сколько свиданий через Tinder оканчиваются сексом

Секс был у каждого пятого, кто пошел на свидание через Tinder.

Только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки с потенциальными партнерами в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом.

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Соответствующие данные представлены в исследовании Норвежского университета естественных и технических наук, сообщает NewScientist.

Ученые опросили норвежских студентов, которые пользовались приложением для знакомств: 40% из них были мужского пола, 60% - женского.

Около 80% респондентов отметили, что у них не было секса после встречи через Tinder. У оставшихся 20% сексуальный контакт был один и более раз.

Около 50% опрошенных сообщили, что в итоге были на свидании. Из них в среднем и у мужчин, и у женщин было по две встречи.

У мужчин было примерно 111 анкет с перепиской за время пользования приложением, у женщин - 124. Лишь четверть пользователей признались, что заходили в приложение для поиска человека с перспективой долгосрочных отношений.

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