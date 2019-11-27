В Нью-Йорке запретили ароматизированные электронные сигареты

Сторонники вейпинг-индустрии высмеяли решение горсовета.

Городской совет Нью-Йорка во вторник, 26 ноября, поддержал запрет всех ароматизированных электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табачных.

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Об этом сообщает издание Time.

Сторонники запрета заявили, что они стремятся защитить молодежь, которая в последние годы стала больше использовать электронные сигареты.

Сторонники вейпинг-индустрии высмеяли их и после голосования бросили фальшивые долларовые купюры с балкона палаты горсовета.

Мэр-демократ Билл де Блазио заявил, что поддерживает запрет и подпишет решение или даст ему вступить в силу автоматически.