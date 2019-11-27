В Нью-Йорке запретили ароматизированные электронные сигареты
12:13, 27 ноября 2019Зарубежные новости
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Сторонники вейпинг-индустрии высмеяли решение горсовета.
REUTERS
Городской совет Нью-Йорка во вторник, 26 ноября, поддержал запрет всех ароматизированных электронных сигарет и жидких ароматизаторов, кроме табачных.
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Об этом сообщает издание Time.
Сторонники запрета заявили, что они стремятся защитить молодежь, которая в последние годы стала больше использовать электронные сигареты.
Сторонники вейпинг-индустрии высмеяли их и после голосования бросили фальшивые долларовые купюры с балкона палаты горсовета.
Мэр-демократ Билл де Блазио заявил, что поддерживает запрет и подпишет решение или даст ему вступить в силу автоматически.
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