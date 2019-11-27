Назван эффективный способ, как прожить дольше
12:01, 27 ноября 2019Зарубежные новости
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Выяснилось, что смертность среди голодающих была на 45% ниже, чем у остальных участников исследования.
Названа польза голодания / euraz.org
Регулярное голодание способствует снижению риска сердечной недостаточности и увеличению продолжительности жизни.
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К такому выводу пришли ученые из Американской ассоциации сердца, пишет MedicalXpress.
В исследовании приняли участие около 2 тысяч человек, которые прошли катетеризацию сердца и наблюдались в течение 4,4 года. Из них 389 человек практиковали регулярное голодание в течение 5 лет.
После поправки на различные факторы исследователи обнаружили, что смертность среди голодающих была на 45% ниже.
Кроме того, специалисты проанализировали данные о тех же пациентах и установили, что сердечные приступы у голодающих происходят на 71% реже.
Ранее ученые заявляли, что снижение употребления калорий продлевает жизнь.
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