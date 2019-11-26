Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера.

Без вреда для здоровья можно съедать четыре мандарина ежедневно.

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Фрукт очень полезен, способен повышать иммунитет, выводить токсины из организма и улучшать настроение, поэтому традиция употреблять мандарины на новогодние праздники - очень хорошая, считают врачи, передает РИА Новости.

"Средняя суточная доза — четыре штуки <...> мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством", — рассказала врач-диетолог Тамара Прунцева.

Врачи сходятся во мнении, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота, обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, так как фрукты содержат большое количество клетчатки.

Диетологи рекомендуют есть мандарины утром и днем до 5 часов вечера, главное — не употреблять их натощак.

Ранее диетологи пришли к выводу, что употребление цитрусовых связано с наиболее ощутимыми преимуществами для здоровья. Тем, кто хочет прожить дольше, они советуют ежедневно съедать хотя бы по одному цитрусу.