Названа причина отравления 44 детей в российской школе

Число пострадавших в результате инцидента увеличилось до 45, из них 44 школьника и один взрослый.

Отравление учеников и педагогов в школе российского села Вад под Нижним Новгородом могло произойти из-за плановых работ на местном участке газопровода.

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Оператор газопровода проводил работы по продувке фильтров, из-за того что ветер дул в сторону школы, газ попал в учебное учреждение. При этом никаких утечек не было обнаружено, передает Life.

По последним данным, число пострадавших увеличилось до 45 человек — 44 ребенка и один взрослый, состояние десяти детей оценивается как средней степени тяжести, состояние остальных — легкой.

Напомним, школьники и учителя из российского села Вад попали в больницу с признаками отравления газом. Рядом со школой находится газораспределительная станция. После случившегося занятия в школе прекратили, детей отпустили по домам. СК РФ проводит доследственную проверку.