Ученые назвали опасное для здоровья число чашек кофе в день

В то же время умеренное употребление кофе влияет на организм положительно.

Специалисты университета Южной Австралии выяснили, сколько чашек кофе в день можно пить без риска для сердца.

Результаты научной работы опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

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В исследовании приняли участие более 347 тыс. человек в возрасте от 37 до 73 лет.

Оказалось, что развитие заболеваний сердца и сосудов выше у тех, кто пьет больше 6 чашек бодрящего напитка в день. У них риск получить осложнения возрастает на 22%

Ученые отметили, что в большинстве своем люди пьют одну-две чашки кофе. Исследователи подчеркнули, что умеренное употребление этого напитка влияет на организм положительно.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.