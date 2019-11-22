Ученые назвали причину старения мозга

Объем мозга людей с метаболическим синдромом оказался меньше, чем у полностью здоровых.

Ученые выяснили, что метаболический синдром у людей среднего возраста может вызвать преждевременное старение мозга.

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Исследователи провели МРТ-сканирование более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Также испытуемые выполнили несколько тестов на логическое мышление, передает MedicalXpress.

Согласно результатам исследования, объем мозга людей с метаболическим синдромом оказался меньше, чем у полностью здоровых. Как отмечают медики, у таких людей, как правило, повышен риск развития диабета, деменции и болезни Альцгеймера.

Метаболический синдром характеризуется совокупностью таких отклонений, как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара в крови.

Ранее британские ученые заявили, что люди не становятся полностью "взрослыми", пока им не исполнится 30 лет.