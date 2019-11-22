Болезни вейперов: миф или реальность

Абсолютно безумно оставлять ментоловые сигареты на рынке и забирать ментоловые или мятные электронные сигареты, считает эксперт.

Мир продолжает следить за новостью о вейперах в США, которые попали в больницы с заболеваниями легких. Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой дан ответ на вопрос: что же являлось причиной развития этих проблем?

Как стало известно, вспышки заболеваний были зафиксированы во всех 50 штатах. При этом, 87% пострадавших использовали жидкости для вейпа, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК) – основное действующее вещество марихуаны. При этом, медицинское употребление марихуаны разрешено в 33 штатах, в 11 из них – употребление в рекреационных целях.

Аналогичное заключение описано и в статье CNN. В ней говорится, что 80% заболевших – возрастом до 35 лет – приобретали «неофициальные» жидкости для устройств. Такие картриджи они использовали минимум три месяца прежде, как у них появились симптомы болезни легких.

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Обоснованный научно ответ в начале ноября был дан Центром по контролю и предотвращению заболеваний (США). В заявлении говорится о «прорыве» в исследовании этой проблемы. Как оказалось, витамин Е ацетат – один из самых опасных элементов, добавляемых в некоторые жидкости с ТГК. Это маслянистый химикат, представляющий собой синтетическую форму витамина Е. Его безопасно использовать в пищевых добавках и кремах для кожи, но не вдыхать.

Ацетат витамина Е используется в США нелегальными производителями жидкостей с ТГК для удешевления изготовления продукта. Липкое и подобное на мед вещество сгущается и может оставаться в легких, мешая им функционировать. По результатам исследований проб, взятых у 29 пациентов в 10 штатах, данное химическое вещество было обнаружено во всех образцах. А другие потенциальные токсины – растительные и минеральные масла – обнаружены не были.

Несмотря на прорыв в исследованиях, количество пострадавших в США продолжает расти. Поэтому государство начало борьбу с продуктами для вейпинга. Администрация Президента приступила к разработке плана по внедрению запрета на продажи жидкостей. Это вызвало волну возмущения среди некоторых экспертов в области общественного здравоохранения и курильщиков, которые пытаются отказаться от привычки при помощи электронных систем. По их мнению, такие действия могут спровоцировать «процветание черного рынка». Они также считают нелогичным приравнивание вейпов к обычным сигаретам, поскольку доказано, что эти продукты содержат на 90-95% меньше вредных веществ.

Дейв Абрамс, эксперт по борьбе против табака и профессор New York University's College of Global Public Health утверждает: «Абсолютно безумно оставлять ментоловые сигареты на рынке и забирать ментоловые или мятные электронные сигареты. Это не имеет никакого смысла для общественного здравоохранения, если вы стремитесь спасти жизни».

Стоит отметить, что обострение заболеваний при использовании электронных систем не получило такого распространения за пределами США. К примеру, в Великобритании электронные сигареты на государственном уровне используются в качестве альтернативного продукта для отказа от курения.

Принцип, почему такие устройства помогают многим бросить курить, кроется в природе зависимости. Привыкание происходит из-за никотина, но вред организму наносят продукты горения табака – 7000 вредных веществ, канцерогены и смолы. Электронные системы, исключающие образование дыма, позволяют сохранить ритуал потребления и дозу поступающего в кровь никотина, при этом снижая вред для здоровья.

И хотя исследования электронных сигарет все еще продолжаются и назвать их полностью безопасными нельзя, ежегодно только в Великобритании 20 000 человек отказываются от курения при помощи таких продуктов. Директор Public Health England, профессор Джон Ньютон, считает: «Если вы не курите – не используйте вейпы. Но если вы курите, то нет такой ситуации, когда было бы лучше продолжать курить, чем полностью переключиться на вейпинг».

Результаты Великобритании объясняются грамотным регулированием и контролем за распространением альтернативных продуктов. Так, директива ЕС по использованию табачных продуктов 2016 года, накладывает ограничения на производство, маркировку и рекламу данной категории. Доступ к ним обеспечен через каналы информации, предназначенные преимущественно для совершеннолетних потребителей. Контролируется и содержание никотина в электронных сигаретах – не более20 мг/мл. В США некоторые продукты содержат до 59 мг/мл.

Эксперты сходятся во мнении, чтоиспользоваться должны только те жидкости, которые регулируются государством. Но и на личном уровне можно придерживаться нескольких важных рекомендаций. Не приобретайте жидкости «с рук», уточняйте наличие масла TГК и добавления ацетата витамина Е, самостоятельно не «модифицируйте» жидкость с помощью ТГК-содержащих препаратов. В случае возникновения симптомов (кашель, одышка, боль в груди), стоит обратиться к специалисту.

Напомним, что наиболее эффективным способом избежать рисков является отказ от курения. Но если вы не можете бросить, стоит рассмотреть использование альтернативных продуктов, которые уменьшают вред для организма помогают постепенно отказаться от привычки.