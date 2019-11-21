Ученые доказали, что плохая погода усиливает хронические боли

Ученым удалось обнаружить связь между непогодой и хроническими болями.

Специалисты выяснили, что при непогоде людей настигали самые сильные боли.

Ученым удалось обнаружить связь между непогодой и хроническими болями. Оказалось, что низкое давление, сильный ветер, высокая влажность вызывают у многих жителей Великобритании болезненные ощущения и усиливают их, пишет med2.ru.

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В стране было проведено специальное исследование. Пользователи смартфонов скачали себе специальное мобильное приложение и отправляли сигнал в тот момент, когда начинали испытывать боль. Также они ставили геолокацию.

Всего приложение скачали более 13 тысяч жителей Британии.

Более чем за год исследователи получили более пяти миллионов сообщений. Ученые сравнили их с метеосводкой и выяснили, что участников эксперимента настигали самые сильные боли, когда портилась погода.