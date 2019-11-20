Ученые назвали главную причину возникновения рака

В двух случаях из десяти возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или бактериями.

Хроническое воспаление является одной из основных причин развития злокачественных опухолей.

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К такому выводу пришли американские ученые, передает MedicalXpress. Выяснилось, что в двух случаях из десяти возникновение онкологического заболевания связано с инфекциями, вирусами или бактериями.

К болезни приводит взаимодействие бактерий и гликопротеина MUC1. Он покрывает апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах.

По мнению исследователей, при хроническом воспалении гликопротеин может стать причиной возникновения патогенных процессов.

По выводам ученых, MUC1 может играть двойную роль во время инфекции, являясь либо противовоспалительным средством, предотвращая бактериальную атаку, либо наоборот, вызывая и ускоряя воспалительные процессы, которые, в свою очередь, могут вызывать злокачественные новообразования.

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