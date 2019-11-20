В Казахстане накрыли банду трансплантологов, которые незаконно пересаживали органы украинцев

В рамках дела, в частности, сообщено о подозрении главному врачу. В этот же день его отправили под стражу за ч.2 ст. 264 УК – незаконное изъятие органов человека.

В горбольнице Шымкент (Казахстан) полиция разоблачила группу врачей, которые на протяжении 2017-2018 годов пересаживали органы граждан Узбекистана, Кыргызстана и Украины, пользуясь финансовыми трудностями "доноров".

Об этом сообщает Интерфакс Росссия.

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Органы иностранцев пересаживали богатым гражданам преимущественно Израиля.

В рамках дела, в частности, сообщено о подозрении главному врачу. В этот же день его отправили под стражу за ч.2 ст. 264 УК – незаконное изъятие органов человека.

В МВД Казахстана отметили, что ранее по этому делу уже задержали и арестовали врача-трансплантолога и гражданку Кыргызстана.

Как сообщал УНИАН, американские врачи провели двойную пересадку легких подростку с повреждениями, которые, по их мнению, связаны с вейпингом.