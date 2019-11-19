Обнаружена неожиданная польза супа

Состав эффективных в борьбе против малярии супов варьировался.

Ученые выяснили, что некоторые мясные и овощные супы могут прервать жизненный цикл опасного паразита Plasmodium falciparum, вызывающего малярию.

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Исследователи проанализировали образцы 56 бульонов, рецепты которых передавались из поколения в поколение и использовались для лечения лихорадки, передает MedicalXpress.

В ходе исследования оказалось, что пять бульонов действительно могут затормозить размножение паразита на 50%, блокируя половое созревание.

Состав эффективных в борьбе против малярии супов варьировался, поэтому пока ученые не знают, какие именно ингредиенты могут оказаться полезными. Их предстоит определить в будущих исследованиях.

Ранее эксперты заявляли, что овощной суп вернёт стройность после праздников.