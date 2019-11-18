В стране-соседке России зафиксировали вспышку бубонной чумы

Больные легочной формой чумы могут разносить вызывающие ее бактерии воздушно-капельным путем.

В регионе Внутренняя Монголия в Китае подтвердили вспышку бубонной чумы. Заразился уже третий человек за последний месяц.

Случай во Внутренней Монголии следует за двумя другими, которые были подтверждены ранее в этом месяце в Пекине, передает Naked Science.

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В обоих случаях пациенты из Внутренней Монголии были помещены в карантин в одном из столичных учреждений после того, как им поставили диагноз «легочная форма бубонной чумы».

Третий пациент во Внутренней Монголии сейчас изолирован и проходит лечение в больнице в Улан-Кабе. В общей сложности 28 человек, имевших тесный контакт с пациентом, изолированы и находятся под наблюдением.

Бубонная чума — наиболее распространенная форма чумы во всем мире. Она начинается с возникновения бубонов — опухших лимфатических узлов, — способна прогрессировать и распространяться в легкие. Больные легочной формой могут разносить вызывающие ее бактерии воздушно-капельным путем. Это самая тяжелая форма бубонной чумы, вылечить которую трудно даже с применением сильных антибиотиков.

Чума передается человеку от инфицированных крыс или блох. Переходить от человека к человеку болезнь может при укусе блохи, «перепрыгнувшей» с одного индивида на другого. Но чаще всего чума распространяется воздушно-капельным путем при возникновении легочной формы.