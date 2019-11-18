Ученые выяснили сколько минут вдень нужно слушать музыку

Исследование показало, что терапевтические преимущества музыки появляются после 11 минут прослушивания

Новое исследование, проведенное Британской академией звуковой терапии (Bast) по заказу Deezer, показало, что прослушивание музыки, вызывающей различные эмоции, полезно для хорошего самочувствия.

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Рекомендуется слушать как минимум 78 минут музыки в день в различных стилях, чтобы поддерживать здоровье духа и тела, пишет kerrang. Из более 7500 человек, принявших участие в исследовании, 90% сказали, что слушают музыку, чтобы расслабиться, 82% - чтобы чувствовать себя счастливыми. Почти половина респондентов рассматривает музыку как способ преодоления грусти, а 28% также используют музыку как способ справиться с гневом. Треть участников обнаружила, что музыка повышает уровень их концентрации.

Исследование показало, что терапевтические преимущества музыки появляются после 11 минут прослушивания. Для ощущения счастья слушателям необходимо только пять минут прослушивания.

"Выделение времени каждый день для прослушивания музыки, вызывающей разные эмоции, может оказать огромное благотворное влияние на наше благополучие. Прослушивание счастливых песен увеличивает приток крови к участкам мозга, связанным с радостью, и уменьшает приток к той части мозга, которая связана со страхом", - комментирует основатель Bast Лиз Купер.

В исследовании говорится, что для здоровья полезно слушать 78 минут музыки в день в различных стилях:

• 14 минут бодрящей музыки (по выбору пользователя), чтобы чувствовать себя счастливым;

• 16 минут успокаивающей музыки, чтобы чувствовать себя расслабленным;

• 16 минут музыки, чтобы преодолеть грусть;

• 15 минут мотивационной музыки, чтобы сконцентрироваться;

• 17 минут музыки, помогающей справиться с гневом.

В частности, согласно исследованию, поп-музыка больше всего вызывает чувство счастья, например Pharrell Williams (Happy), Ариана Гранде (God is a woman), Эд Ширан (Sing), а также классические произведения ABBA, Боба Марли и Queen.

Классическая музыка Бетховена, Моцарта и Бочелли считалась самой расслабляющей и лучшей для концентрации. Песни Адель, Эда Ширана, Pink Floyd также попали в категорию релаксации, а Pink и Jean-Michel Jarre - в список лучших для концентрации.

Рок и металл были жанрами выбора слушателей, желающих бороться с гневом, а именно: AC/DC (Highway to Hell), Rammstein (Du Hast), Metallica (Enter Sandman), Linkin Park и др.

Элтон Джон, Бон Джови, Боб Марли, Кристина Агилера, Queen, Уитни Хьюстон и Леонард Коэн были признаны лучшими для преодоления грусти слушателей.

Deezer создал пять списков воспроизведения на основе результатов исследования с рекомендуемой разбивкой на разные музыкальные стили и жанры для "сбалансированного" музыкального восприятия. Поэтому, если вы хотите иметь здоровый дух, начните свой день с музыки.