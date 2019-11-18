Смертность среди детей в возрасте до пяти лет снизилась на 60%

Среди угроз в ЮНИСЕФ называют проблемы с вакцинацией. По состоянию на 2018 год 19,4 млн младенцев не имеют доступа к иммунизации.

Количество детей, которые умирают в возрасте до пяти лет снизилась на 60% с 1990 года.

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«В 1990-м, через год после принятия Конвенции (о правах ребенка – ред.), более 12,5 млн детей умерли до своего пятого дня рождения (в основном по причинам, которые можно было предупредить). К 2018 году это число снизилось до 5 млн, сократившись почти на 60%», – говорится в исследовании Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), передает радио Свобода.

По данным Детского фонда ООН, самый высокий уровень детской смертности – в Западной и Центральной Африке. Там на тысячу детей приходится 97 смертей. Самые низкие показатели в Западной Европе (четыре смерти на тысячу детей).

Среди угроз в ЮНИСЕФ называют проблемы с вакцинацией. По состоянию на 2018 год 19,4 млн младенцев не имеют доступа к иммунизации DTP-3 – вакцин от дифтерии, столбняка и коклюша. Большинство из этих детей – из бедных семей, они живут в общинах, недостаточно обеспеченных услугами (удаленных локациях, районах конфликтов или городских трущобах).