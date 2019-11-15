Названа серьезную опасность отказа от хлеба и картошки

Ученые смогли доказать, что исключение из рациона углеводов очень опасно.

О серьезной опасности многих диет врачи рассказывают довольно часто. Это подтверждают многочисленные исследования.

Очередное доказательство, что худеть с помощью диет – это прямая дорога на больничную койку, нашли ученые из США, сообщает Ukrhealth.

В рамках исследования специалисты изучили более 13 тыс. историй болезней, которые заполнялись в течение 20 лет. Проанализировав состояние здоровья этих пациентов, ученые установили, что люди вредили сами себе. Веря в то, что низкоуглеводные диеты приводят к снижению уровня инсулина, люди убивали собственное сердце.

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Ученые смогли доказать, что исключение из рациона углеводов очень опасно. Недостаточное употребление в пищу крахмалистых овощей (например, картофеля), каш, хлеба и фруктов приводило к появлению мерцательной аритмии. Из-за этого нарушения нормальной работы сердца люди чувствовали головокружения, постоянную усталость, испытывали проблемы с дыханием.

Кардиологи считают, что это происходило из-за отказа есть продукты, которые имеют противовоспалительные свойства. Из-за этого в предсердии происходил воспалительный процесс, который приводил к развитию опасной аритмии.

Опасность еще в том, что часто люди даже не знали, что у них развилась мерцательная аритмия, потому что болезнь развивалась без симптомов. Когда болезнь диагностировали, было уже поздно, ведь за нарушения возникали сердечная недостаточность, инсульт и другие опасные болезни сердечно-сосудистой системы.

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