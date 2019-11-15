Почему не могу похудеть: три ошибки

Каждый худеющий хотя бы раз в жизни придумывал нелепые причины и оправдания тому, что не может похудеть.

Каждому, кто имеет лишний вес, рано или поздно закрадывается мысль о похудении. Кому-то удается добиться желаемого результата, а другие останавливаются на полпути и никак не могут скинуть лишние килограммы.

Почему вам не удается похудеть? О трех самых распространенных, хотя и очевидных ошибках рассказали эксперты MedikForum.

Ошибка №1: диета

Всем известно, что питание играет огромную роль в формировании фигуры мечты. Но иногда худеющие выбирают неправильный подход. А именно – диету. Многие полагают, что ограничения в потреблении определённых продуктов, сильное урезание калорийности рациона позволит похудеть. И это действительно так, но только на непродолжительный период. Вся прелесть диеты заканчивает ровно в тот момент, когда диета прекращается.

Жёсткие диеты требуют немало силы воли. А высидев положенное время на таком питании, ушедшие килограммы возвращаются вновь. Продолжать сидеть на диете означает снова вогнать свой организм в стресс. Лучше ни в коем случае не совершать эту ошибку и не садиться на диету. Да, правильное и сбалансированное питание дольше ведёт к желанному результату. Но в то же время это поможет похудеть более качественно.

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Ошибка №2: спорт

Похудеть можно только с помощью спорта. Наверняка, так думает каждый, кто хотя бы раз брал абонемент в спортзал и мечтал похудеть. Но это и есть ошибка. Спорт, разумеется, играет важную роль. Но даже без него возможно обрести фигуру своей мечты. Но без питания он не несёт никакого смысла. Сколько бы минут вы не проводили на беговой дорожке, сколько бы не «лепили» идеальный пресс, сколько бы потели в тренажёрном зале, продолжая есть много и неправильно, вы не похудеете. При этом не стоит истязать себя спортом, потому что избыток физических нагрузок приводит к обратному результату.

Ошибка №3: оправдания

Каждый худеющий хотя бы раз в жизни придумывал нелепые причины и оправдания тому, что не может похудеть. Сегодня стресс, завтра день рождения у друга, а в следующем месяце вообще Новый год. Пока вы придумываете причины и оправдания, ни о каком качественном похудении не может быть и речи. Главное в такой ситуации понять, что только от вас самих зависит ваша фигура. Поэтому необходимо взять волю в кулак и не совершать всех вышеназванных ошибок.