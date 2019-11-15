Названы пять продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок
Американский диетолог Кристофер Гарнер рассказал, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок.
Среди них - дрожжевая выпечка, сахар и сладости, цитрусовые, хурма и чеснок.
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1. Дрожжевая выпечка
Из-за дрожжей образуются газы, как результат – вздутие и отрыжка.
2. Сахар и сладости
Если мы на пустой желудок выпиваем сладкий напиток или едим сладости, то поджелудочная железа начинает выбрасывать инсулин. В результате мы чувствуем усталость, сонливость и апатию.
3. Цитрусовые
Эти фрукты раздражают слизистую оболочку вашего желудка, разъедают ее, вы можете получить гастрит.
4. Хурма
Хурма содержит много клетчатки, которая без помощников может травмировать органы желудочно-кишечного тракта.
5. Чеснок
Чеснок раздражает стенки желудка, а также желчный пузырь.
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