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Названы пять продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок

14:04, 15 ноября 2019
Зарубежные новости
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Выпечку нельзя есть на голодный желудок / pixabay.com

Среди них - дрожжевая выпечка, сахар и сладости, цитрусовые, хурма и чеснок.

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1. Дрожжевая выпечка

Из-за дрожжей образуются газы, как результат – вздутие и отрыжка. 

2. Сахар и сладости

Если мы на пустой желудок выпиваем сладкий напиток или едим сладости, то поджелудочная железа начинает выбрасывать инсулин. В результате мы чувствуем усталость, сонливость и апатию. 

3. Цитрусовые

Эти фрукты раздражают слизистую оболочку вашего желудка, разъедают ее, вы можете получить гастрит.

4. Хурма

Хурма содержит много клетчатки, которая без помощников может травмировать органы желудочно-кишечного тракта. 

5. Чеснок 

Чеснок раздражает стенки желудка, а также желчный пузырь.

Ранее диетолог Елена Соломатина назвала полезные и вредные продукты для завтрака.

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