Названы пять продуктов, которые нельзя есть на голодный желудок

Чеснок, например, раздражает стенки желудка, а также желчный пузырь.

Американский диетолог Кристофер Гарнер рассказал, какие продукты нельзя употреблять на голодный желудок.

Среди них - дрожжевая выпечка, сахар и сладости, цитрусовые, хурма и чеснок.

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1. Дрожжевая выпечка

Из-за дрожжей образуются газы, как результат – вздутие и отрыжка.

2. Сахар и сладости

Если мы на пустой желудок выпиваем сладкий напиток или едим сладости, то поджелудочная железа начинает выбрасывать инсулин. В результате мы чувствуем усталость, сонливость и апатию.

3. Цитрусовые

Эти фрукты раздражают слизистую оболочку вашего желудка, разъедают ее, вы можете получить гастрит.

4. Хурма

Хурма содержит много клетчатки, которая без помощников может травмировать органы желудочно-кишечного тракта.

5. Чеснок

Чеснок раздражает стенки желудка, а также желчный пузырь.

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