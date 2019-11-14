В теле человека нашли новый вирус, поражающий бактерии

Новый бактериофаг относится к семейству Tunavirinae и встречается довольно часто.

Австрийские ученые обнаружили в образцах биологических жидкостей людей новый вид бактериофагов — вирусов, поражающих бактерии.

В своей новой работе группа ученых из Университета медицинских наук им. Карла Ландштейнера выделила 43 бактериофага из образцов жидкостей 111 людей. Одного из них, по словам ученых, вывели впервые в истории, передает Naked Science.

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Новый бактериофаг относится к семейству Tunavirinae и встречается довольно часто — примерно в каждом седьмом образце крови. Для получения данных об этих вирусах ученые модифицировали существующий метод анализа и повысили точность распознавания бактериофагов.

Исследователи специально искали бактериофаги, которые атакуют кишечную палочку. Но найти их так и не смогли. А это было бы очень важно и полезно для медицины, ведь бактериофаги могут передавать от одной бактерии к другой гены устойчивости к антибиотикам.

Также в рамках работы ученые изучили, как реагируют выделенные ими бактериофаги на дезинфицирующие средства, используемые в больницах. Оказалось, большая часть таких веществ не способна надежно уничтожить фаги.

Проведенная работа поможет разработать методы борьбы с бактериофагами и устойчивыми к антибиотикам бактериями. Новые данные, по словам авторов работы, приближают их к пониманию механизмов развития множественной лекарственной устойчивости и роли бактериофагов в их активации.