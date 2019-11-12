Названо лучшее время для ужина
Очередное научное исследование показало важность приема ужина до 6 вечера. Ученые утверждают, что поздний прием пищи увеличивает вероятность развития болезней сердца.
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Исследователи Колумбийского университета выяснили, что женщины, которые принимают ужин после 6 вечера, имеют повышенный риск болезней сердца, передает MedikForum.
В частности, у любительниц позднего приема пищи отмечаются повышенное артериальное давление, более высокий индекс массы тела и слабый контроль над уровнем сахара в крови. Все это - основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Эти выводы были сделаны в ходе наблюдений за группы из 112 женщин, которые продолжались в течение года. Исследователи полагают, что перенос ужина на более раннее время является простейшим способом снижения риска болезней сердца.
Ранее ученые из Университета Техаса поставили под сомнение синдром разбитого сердца.