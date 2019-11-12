Названа смертельная опасность выходных
Американские ученые выяснили, что люди, у которых внезапная остановка сердца случилась в выходные дни, выживут с меньшей вероятностью, чем те, у кого сердце остановилось в будние дни.
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Исследователи рассмотрели случаи остановки сердца, случившиеся вне больницы, у пациентов, которым делали дефибрилляцию, передает EurekAlert!.
Были проанализированы данные 3 тыс. пациентов по всему миру, 27% которых дожили до госпитализации. Оказалось, что те люди, у которых остановка сердца произошла в период с 12 часов в субботу до 23:59 в воскресенье, выживали на 20% реже остальных.
По словам ученых, причиной низкого уровня выживаемости может быть меньшая вероятность того, что в выходные дни пациент окажется поблизости от автоматического внешнего дефибриллятора.
Ранее ученые заявили, что долгий сон в выходные не компенсирует нехватку сна в остальные дни недели.