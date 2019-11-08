Врач назвала продукт - настоящую "бомбу" для желудка

Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, — газированные напитки.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие сладости являются самыми вредными для нашего организма.

По ее словам, настоящей "бомбой" для желудка являются жареные пончики, передает "Вечерняя Москва". В их начинку добавляют химические вещества, имитирующие разные вкусы, а также красители неорганического происхождения.

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"Подобные изделия бюджетные, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное – просто "бомба" для желудка", – предупредила Соломатина.

Вредным она также назвала мармелад, который имеет яркий цвет и напоминает резинку, из-за обилия красителей.

Отдельное направление продукции, которая приносит вред потребителю, — газированные напитки. По сути это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации. Углекислый газ раздражает слизистую, он ускоряет всасывание этой смеси. Кроме того, в сладкой газировке, коле присутствует фосфорная кислота. Она вымывает кальций из организма.

Ранее масштабное исследование с участием более 450 тысяч человек показало, что люди, употребляющие два стакана газировки и более ежедневно, имеют более высокий риск преждевременной смерти от разных заболеваний по сравнению с теми, кто позволяет себе стакан напитка реже, чем раз в месяц.