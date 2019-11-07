Опровергнута польза комнатных растений в очищении воздуха

Способности горшечных растений очищать и обогащать кислородом воздух в комнате оказались сильно преувеличены.

Трудно сказать, откуда взялось распространенное представление о том, что комнатные растения улучшают состав воздуха в помещении.

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Ученые из Дрексельского университета пересмотрели десятки работ на эту тему, проведенных за последние 30 лет. Используя их данные, исследователи подсчитывали эффективность растений по показателю "интенсивности подачи чистого воздуха", передает Naked Science.

Ученые подчеркивают, что естественные токи воздуха, а тем более активное проветривание помещения выводят из него летучие вещества на порядки эффективнее комнатных растений.

Вместо того чтобы дожидаться, пока они очистят воздух, проще и надежнее открыть форточку. По оценкам исследователей, пара распахнутых окон работает с такой эффективностью, как если бы на каждом квадратном метре дома или офиса стояла сотня - или даже тысяча - цветков в горшках.

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