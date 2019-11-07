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Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

10:07, 07 ноября 2019
Зарубежные новости
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У вируса есть разное количество подтипов и штаммов / Фото: newsru.co.il

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Новый вид ВИЧ был зафиксирован у трех жителей Демократической Республики Конго. Специалисты заявляют, что результаты исследования могут помочь в создании доступной и эффективной вакцины против вируса, а также понять, как он эволюционировал, передает kommersant со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

У вируса есть разное количество подтипов и штаммов, новый является частью группы М вида ВИЧ-1. В последний раз новый штамм группы М открывали в 2000 году. Ученые уточняют, что вирус со временем мутирует, поэтому появилась его новая разновидность.

Число новых случаев ВИЧ в мире в 2018 году снизилось на 100 тыс., до 1,7 млн, показатели смертности снизились до 770 тыс. случаев. Таковы данные доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).

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Теги: #ВИЧ#ученые