Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Новый вид ВИЧ был зафиксирован у трех жителей Демократической Республики Конго.

Ученые из фармацевтической компании Abbott Laboratories и Университета Миссури обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

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Новый вид ВИЧ был зафиксирован у трех жителей Демократической Республики Конго. Специалисты заявляют, что результаты исследования могут помочь в создании доступной и эффективной вакцины против вируса, а также понять, как он эволюционировал, передает kommersant со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

У вируса есть разное количество подтипов и штаммов, новый является частью группы М вида ВИЧ-1. В последний раз новый штамм группы М открывали в 2000 году. Ученые уточняют, что вирус со временем мутирует, поэтому появилась его новая разновидность.

Число новых случаев ВИЧ в мире в 2018 году снизилось на 100 тыс., до 1,7 млн, показатели смертности снизились до 770 тыс. случаев. Таковы данные доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS).