В США у женщины в глазах завелись черви: ученые опасаются распространения редкой инфекции

Причины, по которым этот вид паразитов начал заражать людей, остаются непонятными.

В США произошел второй зафиксированный в медицинской литературе случай заражения человека редкой инфекцией Thelazia gulosa – паразитом, который превращает глаза в очаг размножения червей.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Science Alert.

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Ученые пока не знают, насколько серьезной является угроза. Причины, по которым этот вид начал заражать людей только сейчас, остаются непонятными.

В отчете о втором случае инфицирования речь идет о 68-летней пациентке из Небраски, которая провела зиму в Калифорнийской долине Кармель. Во время отдыха в феврале 2018 года она любила выходить на пробежку. Однажды во время бега она наткнулась на рой маленьких мух.

«Она вспоминает, как смахивала их со своего лица и выплевывала их изо рта», – объясняют исследователи в своем отчете.

В следующем месяце женщина заметила воспаление в правом глазу. Причина дискомфорта выяснилась вскоре. Промывая глаза водой из-под крана, женщина вымыла прозрачного круглого червя, который двигался, длиной около 1,25 сантиметра. И он был не один. Она смогла вытащить из своего глаза еще одного червя, а на следующий день посетила офтальмолога. Тот нашел третьего паразита, и прописал пациентке мазь с антибактериальным антибиотиком.

За несколько недель женщина вернулась домой в Небраску, ощущения воспаления и «инородного тела» в глазах все еще оставалось. Во время нового обследования у офтальмолога ей поставили диагноз - умеренный двусторонний папиллярный конъюнктивит. Новых паразитов в глазу не нашли. Но после визита к врачу женщина нашла и вытащила из глаза четвертого червя. К счастью, он был последним, и ее конъюнктивит исчез.

Как ранее сообщал УНИАН, червь 15 лет ел мозг мужчины, пока врачи его не удалили.