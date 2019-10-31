Боль в груди может быть опасным сигналом

Специалисты более 10 лет наблюдали за группой из 488 человек.

Американские ученые заявляют, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция, свидетельствующая о развитии сердечно-сосудистых заболеваний, также связана с высоким риском появления рака.

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Свои выводы исследователи опубликовали на MedicalXpress. Микрососудистая эндотелиальная дисфункция проявляется в повреждении стенок мелких артерий в сердце. Гипертония, высокий уровень холестерина, ожирение и диабет являются основными причинами появления дисфункции. Основной симптом состояния - боль в груди.

Специалисты более 10 лет наблюдали за группой из 488 человек. Проанализировав собранные за этот период данные, они заключили, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция может предсказать будущий рак.

"Микрососудистая эндотелиальная дисфункция может предсказать будущее развитие рака. Связь между состоянием и риском развития рака была более выраженной среди мужчин и пациентов с гипертонией, заболеваниями коронарной артерии, а также у курильщиков и страдающих от ожирения", - подчеркнули ученые.

Ранее специалисты указали на первые симптомы рака печени, которые могут быть довольно необычными.