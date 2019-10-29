Многодетная мать увеличила грудь и подтянула кожу живота, но что-то пошло не так (фото)

Как оказалось, доктора не дали женщине после операций домой антикоагулянты - разжижители крови.

36-летняя мать троих детей из Нориджа, Англия, Луиза Харви по совету врачей сделала две пластические операции одновременно и умерла.

Женщина обратилась в клинику с просьбой увеличить ей грудь и подтянуть кожу живота, которая стала дряблой после родов, передает Metro.

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В медицинском учреждении ей предложили провести обе процедуры одновременно с целью экономии ее средств. Женщина перенесла трехчасовую операцию, через день ее уже выписали из клиники.

Как оказалось, доктора не дали Луизе домой антикоагулянты - разжижители крови. Через неделю врач проверил состояние Харви и заявил, что все хорошо.

Но через полторы недели женщина упала в обморок. Как выяснилось, в ее сердце и легких образовались сгустки крови. Женщина умерла.

Вскрытие показало, что причиной смерти стала двусторонняя легочная эмболия — тромб, образовавшийся в легких.

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