Назван простой способ, как избежать проблем с сердцем

Употребление всего одного авокадо в день может помочь избежать "плохого" холестерина, говорят исследователи.

Американские ученые пришли к выводу, что употребление одного авокадо в день снижает уровень "плохого" холестерина в организме, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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В исследовании приняли участие 45 человек с избыточным весом или ожирением, передает EurekAlert!.

Так, в начале эксперимента добровольцы соблюдали двухнедельный режим питания с большим количеством жиров и углеводов. Затем участники переходили на одну из трех разновидностей оздоровляющей диеты: с низким содержанием жиров, с умеренным содержанием жиров или диету с добавлением одного авокадо в день.

Через пять недель испытуемые, употребляющие авокадо, имели самый низкий уровень липопротеинов низкой плотности среди всех участников исследования.

"Плохим" холестерином называют связанный с липопротеинами низкой плотности (ЛПНП) холестерин.

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