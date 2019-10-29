Открыто новое полезное свойство кофе

Ученые обрадовали любителей кофе.

Американские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление кофе может привести к снижению риска ряда заболеваний.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Американской коллегии гастроэнтерологов.

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Ученые провели исследование с участием 34 человек, в рамках которого взяли 97 биопсий слизистой оболочки толстой кишки из разных ее сегментов. Затем ученые сравнили распространенность различных бактерий в кишечнике у участников с высоким (более 82,9 миллиграмма) и низким потреблением кофеина.

У первой группы обнаружили больше "хороших" противовоспалительных бактерий Faecalibacterium и Roseburia и меньше вредных Erysipelatoclostridium. А это, как подчеркнули ученые, играет важную роль в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и заболеваний печени.

Ранее врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян назвала привычку пить кофе по утрам опасной для здоровья.