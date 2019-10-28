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Обнаружена неожиданная польза картофельного пюре

13:57, 28 октября 2019
Зарубежные новости
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Картофельное пюре может быть намного полезнее, чем считалось ранее / фото pixabay.com

Картофельное пюре оказывает такое же действие, как и углеводный гель, который спортсмены употребляют для поддержания глюкозы в крови и повышения работоспособности.

Об этом говорится в исследовании ученых из американского Университета штата Иллинойс, сообщается на сайте учебного заведения.

"Картофель является многообещающей альтернативой для спортсменов, потому что он представляет собой экономически выгодный, богатый питательными веществами и цельный источник углеводов", - заявили ученые.

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В рамках проведенного учеными эксперимента 12 добровольцев преодолевали на велосипеде в среднем порядка 267 км в неделю. Участников эксперимента поделили на три группы: первым во время тренировок разрешалось только пить воду, представители второй группы должны были употреблять гель, а участники третьей — есть картофельное пюре.

На протяжении эксперимента ученые измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела, интенсивность упражнений, опорожнение желудка и желудочно-кишечные симптомы.

Исследование показало, производительность велосипедистов, которые употребляли углеводные гели, и спортсменов, получавших углеводы через картофельное пюре, оказалась значительно выше производительности участников эксперимента, принимавших только воду.

Ранее ученые Сиднейского университета выяснили, какой рацион питания способствует продлению жизни. 

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