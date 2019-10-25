Хорошее образование "снижает" риск алкоголизма - ученые

Чем больше времени человек потратил на учебу, тем ниже у него риск получить проблемы со спиртным.

Новое исследование показало, что каждые четыре дополнительных года образования снижают риск пьянства на 50%.

Исследователи из Великобритании выяснили, что если люди тратят на получение дополнительного образования 4 года, то они на 50% реже становятся алкоголиками, передает MedikForum.

Причём это было измерено не количеством спиртных напитков, которые они употребляют в течение жизни, а генетическими маркерами, свидетельствующими о серьезной зависимости от алкоголя.

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Молодые люди, которые полностью оканчивали среднюю школу (то есть также оканчивали и колледж), чаще пили вино, а вот те, кто имел неоконченное среднее образование, прибегали к более крепким спиртным напиткам, а также к пиву и сидру. Авторы исследования полагают, что продвижение образования может быть мощным инструментом с защиты от злоупотребления алкоголем и от алкогольной зависимости среди населения в целом. Свои выводы ученые сделали на основе наблюдений за 780 тыс. мужчин и женщин.

Они выделили 53 генетических варианта, имеющих отношение к формированию зависимости от алкоголя, а также сравнили их с тем, имеют или не имеют обладатели данных генов законченное среднее и дополнительное высшее образование. Данные исследования ограничивалось только англоговорящими странами, и для его подтверждения среди других государств необходимы дополнительные наблюдения.

Ранее корейские ученые заявили, что частое употребление небольших порций алкоголя может быть более опасным, чем редкое злоупотребление спиртным.