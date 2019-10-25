Не так вредно, как курение: в США начались продажи первой системы нагрева табака

Электронная система нагрева табака IQOS производства международной табачной корпорации Phillip Morris International (PMI) стала первым продуктом своего класса, который получил разрешение на реализацию в США, где ранее для людей, которые по тем или иным причинам не могли бросить курить, но хотели минимизировать риски для здоровья, были доступны только электронные сигареты и вейпы. В октябре 2019 года компания открыла свой первый официальный магазин в городе Атланта, штате Джорджиа, а около пятисот американских ритейлеров начали предлагать покупателям эти девайсы в своих торговых сетях.

Осуществляет продажи IQOS в Америке эксклюзивный лицензиат – компания Altria Group, которая является одним из лидеров мирового рынка табачных изделий. Продают товар не каждому американцу – на входе в официальный магазин IQOS сотрудник спрашивает любого посетителя о том, исполнился ли ему 21 год, а также интересуется, курил ли человек прежде. Если ответы отрицательные, в PMI утверждают, что в обслуживании такому клиенту отказывают.

Протестировать IQOS посетители могут в специально отведенном помещении с мощной вентиляцией, расположенном за раздвижными стеклянными дверями. В ходе знакомства с девайсом пользователи узнают о его особенностях и преимуществах, что позволяет принять максимально взвешенное решение о покупке.

По данным PMI, в Атланте насчитывается несколько сотен тысяч взрослых курильщиков. Потому компания рассчитывает, что спрос на девайс будет велик, и впоследствии множество никотинозависимых людей смогут отказаться от пагубной привычки, избрав для себя более безопасную альтернативу.

Технология сниженного риска

IQOS – это электронная система нагрева табака, принцип работы которого исключает процессы горения – “heat not burn” (в переводе с английского: «нагревает, но не сжигает»), - в результате чего в организм курильщика попадает значительно меньше канцерогенных веществ по сравнению с горючими сигаретами.

Устройство нагревает специальным образом обработанный табак до температуры около трехсот градусов по Цельсию, тогда как температура горения обычной сигареты составляет не менее восьмисот градусов. Этой температуры достаточно для того, чтобы выделился никотиновый аэрозоль, и курильщик ощутил заветный табачный вкус. В то же время, это позволяет значительно минимизировать риски, ведь еще в середине прошлого века научные умы доказали, что основной вред здоровью курильщика причиняет не никотин, содержащийся в табачных листьях, а более шести тысяч вредных химических соединений, которые выделяются в результате горения сигареты и попадают в организм человека при каждой затяжке.

«Аэрозоль, который выделяет IQOS, содержит значительно меньше токсичных веществ, солей тяжелых металлов, альдегидов и других вредных соединений, чем сигаретный дым, - сообщила УНИАН кандидат медицинских наук, ассистент кафедры кардиологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика Лариса Коноплянык. – При этом, IQOS доставляет никотин в количестве, приближенном к уровню обычных сигарет, а значит, курильщики смогут полностью от них отказаться. Те курильщики, которые попробовали IQOS, практически никогда не возвращаются к сигаретам».

Корпорация PMI взялась за изучение технологии нагрева табака еще в начале двухтысячных годов. Она инвестировала свыше 2,5 миллиардов долларов в создание научного центра Cube, расположенного в живописном уголке Швейцарии, основной задачей которого стала разработка подобных устройств и изучение их влияния на организм и здоровье человека.

Сейчас в этом исследовательском центре работают более четырехсот ученых, которые ежедневно ставят эксперименты и изучают состав аэрозоля электронных устройств. К примеру, они проводят исследования на роботах, которые «вдыхают» испарения от множества различных приборов, и даже обрабатывают образуемыми парами выращенные клетки легочной ткани человека, что позволяет дать реальную оценку потенциальным рискам для здоровья от использования IQOS.

Также ученые проводят клинические исследования, в которых задействованы группы добровольцев: которые бросили курить, продолжают курить либо заменили сигареты альтернативными девайсами. Они регулярно сдают анализы и проходят полное обследование для выявления возможных проблем в самочувствии.

В ходе тестов выяснилось, что переход на использование систем нагрева табака схож с полным отказом от курения, как в отношении снижения вредного воздействия на организм, так и нормализации показателей, связанных с риском заболеваний.

Американские ученые на страже общественного здоровья

Исследования компании PMI не остались незамеченными. Их признало могущественное FDA – федеральное Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США, которое принимает решение относительно допуска тех или иных продуктов в продажу после детального изучения предоставленной о них информации. Заключение о том, что IQOS соответствует требованиям по защите общественного здоровья, организация выдала еще 30 апреля текущего года. К слову, влияние FDA в мире настолько велико, что на рекомендации федерального управления полагаются правительства многих других стран.

Специалисты FDA рассматривали заявку IQOS около двух лет. За это время комитет по табачным изделиям американской организации провел несколько независимых исследований, а также запрашивал дополнительные данные у компании Phillip Morris International.

«После рассмотрения всех предоставленных токсикологических данных, продемонстрированное снижение вредных и потенциально вредных веществ подтверждает преимущество для курильщиков, которые полностью перейдут на IQOS… Хотя некоторые вещества обладают генотоксичными или цитотоксичныими свойствами, эти вещества представлены в очень малых количествах, а их потенциальное влияние нивелируется снижением количества и уровня вредных продуктов горения, которые содержатся в сигаретах», - отмечается в отчете экспертов FDA, сопровождавшем решение организации о допуске IQOS на американский рынок.

Так, специалисты FDA проанализировали аэрозоль IQOS на содержание основных канцерогенных веществ, которые присутствуют в сигаретном дыме и пришли к следующим выводам.

По мнению ученых, концентрация угарного газа в испарениях электронного девайса не выше, чем в воздухе, которым мы дышим, а потому является совершенно безопасной. Что касается других вредных составляющих – формальдегида, бензопирена и акролеина, - их содержание в аэрозоле IQOS, согласно заключению FDA, на 77-90 процентов ниже по сравнению с обычными горючими сигаретами.

Помимо вышеупомянутых, ученые насчитали в составе никотинового аэрозоля четыре канцерогенных вещества. Однако, не стоит паниковать - их содержание сопоставимо с, к примеру, попкорном, чипсами, маринованными овощами. А некоторые из наших привычных продуктов питания содержат даже больше канцерогенов, чем испарения IQOS – это, например, колбасы, вяленое и копченое мясо и тому подобное.

В заключении FDA также сообщается, что другие вредные вещества, присущие сигаретному дыму, даже если и обнаружены в аэрозоле IQOS, то электронный девайс производит их на 54-99 процентов меньше.

Не стоит также забывать и о главной составляющей табачных испарений – никотине. Исследователи доказали, что при использовании IQOS организм человека поглощает такое же количество никотина, как и при курении сигарет. А значит необходимо иметь в виду, что электронный прибор вызывает такую же никотиновую зависимость, как и его горючие сородичи. Однако, с другой стороны, это значит, что IQOS может стать полноценной заменой сигаретам, при этом, значительно менее вредной.

Таким образом, американские ученые констатировали, что использование системы нагрева табака подвергает организм значительно меньшим уровням токсических веществ по сравнению с курением сигарет. А поскольку технология “heat not burn” предусматривает использование табака, а не никотиносодержащих жидкостей, IQOS является более безопасной альтернативой курению по сравнению с электронными сигаретами, поскольку не вызывает так называемую болезнь вейперов.

«Обеспечить проведение надежной предпродажной оценки новых табачных изделий в FDA — важная часть нашей миссии по защите общественности, особенно молодежи, и сокращению уровней заболеваемости и смертности, связанных с потреблением табака. Хотя разрешение на новые табачные изделия не означает, что они безопасны, процедура рассмотрения предусматривает целесообразность этих изделий для защиты здоровья людей, учитывая риски и выгоды для населения в целом», — прокомментировал решение американской организации доктор юридических наук, директор Центра табачных изделий FDA Митч Целлер.

В то же время, в FDA подчеркнули, что, несмотря на полученные результаты исследований и принятое решение о допуске продукта на американский рынок, организация намерена в дальнейшем исследовать влияние IQOS на здоровье людей, чтобы понять, как употребление продукта сказывается на здоровье человека в долгосрочной перспективе.

Будущее без дыма

На сегодня системы нагревания табака IQOS продаются в пятидесяти странах во всем мире, включая государства, в которых действуют самые высокие стандарты качества – Японию, Швейцарию, Германию, Австрию, Канаду. На украинский рынок продукт PMI зашел в 2016 году и сразу оказался на гребне популярности среди курильщиков.

Успех IQOS привлек внимание конкурентов – и свою систему нагревания табака вывела на рынок корпорация British American Tobacco под названием Glo, продажи которой стартовали в Украине в 2018 году (по этому продукту специалисты FDA пока выводов не предоставили).

Полный переход на электронные девайсы имеет массу преимуществ помимо положительного влияния на самочувствие курильщиков.

Так, популярности систем нагрева табака способствует то, что при парении, в отличие от курения классических сигарет, не образуется едкий запах и пепел.

Кроме того, образуемый пар абсолютно безвреден для окружающих, в отличие от традиционного сигаретного дыма, а потому девайсы можно использовать в местах массовых скоплений людей и даже ресторанах, тогда как курение обычных сигарет жестко регулируется законом. На сегодня в Украине уже более пятисот баров и ресторанов именуют себя IQOS-Friendly, а значит никто не сделает вам замечание за парение в помещении. Также существуют специально оборудованные IQOS-зоны в аэропортах, барбершопах и ряде других заведений, против использования электронных систем также не возражают большинство таксистов.

В связи с этим, количество людей, использующих электронные девайсы, растет из года в год. Согласно статистике Phillip Morris International, в первом полугодии 2019 года во всем мире IQOS парили уже более одиннадцати миллионов человек, из которых семьдесят процентов полностью отказались от употребления «дымных» сигарет. К 2025 году компания PMI планирует увеличить количество «последователей» IQOS аж до сорока миллионов. А сеть реализации своих электронных устройств корпорация намерена расширять во всем мире – в том числе и в других штатах Америки.

В то же время, несмотря на множество преимуществ продуктов сниженного риска, не стоит забывать, что лучшим выбором для здоровья людей является полный отказ от использования никотиносодержащих продуктов.

Надежда Бурбела