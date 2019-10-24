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Названа неожиданная причина облысения у мужчин

17:29, 24 октября 2019
Зарубежные новости
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Остаться без волос рискуют те, кто работает более 52 часов в неделю / Flickr/David Cross

Исследователи проанализировали данные 13 тысяч мужчин из Южной Кореи в возрасте от 20 до 59 лет, пишет Ladbible.

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Ученые пришли к выводу о том, что стресс, возникающий при переработках, может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса.

Остаться без волос рискуют те, кто работает сверхурочно, а количество часов достигает более 52 в неделю. Норма для взрослого человека составляет 40 часов в неделю.

Исследователи также проанализировали, как на облысение влияет курение, уровень дохода и военное положение. Однако пришли к выводу, что наибольший вред наносит именно стресс. 

Ранее эксперты назвали главные причины выпадения волос. Это — стресс, инструменты для стайлинга, фастфуд, недостаток сна.

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Теги: #ученые