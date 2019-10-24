Названа главная опасность употребления кофе по утрам

Пить кофе по утрам могут себе позволить люди с пониженным давлением.

Врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян назвала привычку пить кофе по утрам опасной для здоровья.

По словам специалиста, замена завтрака чашкой кофе негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта, передает "Вечерняя Москва".

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При наличии желчекаменной болезни, холецистита или билиарного сладжа кофе пить нельзя. Также не следует употреблять этот напиток гипертоникам.

Пить кофе по утрам могут себе позволить люди с пониженным давлением, которым это поможет поднять давление до нормы.

"Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте, — подчеркнула врач. — Дело в том, что каждое утро надо запускать желчный пузырь, и в этом могут помочь обычные бананы, мюсли или каша. А употребляя по утрам только кофе, человек должен быть уверен, что у него нет проблем с этим органом. Если же у человека желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж, такой «завтрак» никуда не годится".

Ранее врачи заявляли, что злоупотребление кофе может вызвать нарушения сна и мигренозные боли.