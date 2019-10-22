В США нашелся мужчина с "болезнью Джокера" (видео)

Мужчину часто выгоняют из заведений, а также избивают незнакомцы, которые принимают его смех на свой счет.

В США 47-летний мужчина Скотт Лотан страдает неврологическим заболеванием, из-за которого у него случаются неконтролируемые приступы смеха.

Мужчина страдает рассеянным склерозом, который привел к развитию псевдобульбарного синдрома, передает Ladbible.

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Такое же заболевание было и у героя фильма "Джокер", недавно вышедшего на экраны. Этот синдром вызывает у больного смех, который он не может контролировать. По словам американца, этот недуг вызывает огромное количество проблем в жизни.

Мужчину часто выгоняют из заведений, а также избивают незнакомцы, которые принимают его смех на свой счет.

Однако самым страшным моментом, по словам американца, в его жизни стала смерть его невесты и матери в ДТП. Когда мужчину допрашивали полицейские, вместо слез и горя он лишь истерически смеялся.