Ученые рассказали об опасности футбола для мозга

По итогам исследования было выявлено, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще страдают деменцией по сравнению с другими людьми.

Эксперты из университета Глазго провели исследование влияния ударов головой по мячу на развитие патологий мозга у бывших профессиональных футболистов, передает «Би-би-си».

В рамках экспертизы были изучены истории болезней 7676 умерших бывших игроков, которые были сопоставлены с историями болезней 23 тысяч человек, не занимавшихся данным видом спорта.

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По итогам исследования было выявлено, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще страдают деменцией по сравнению с другими людьми.

Также была найдена закономерность, согласно которой экс-футболисты в среднем живут дольше представителей других профессий.

Исследование началось в начале 2018 года после того, как появилась информация, что смерть экс-нападающего сборной Англии Джеффа Асла связана с многократными травмами головы, которые он получал на футбольном поле.