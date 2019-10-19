Названы продукты, вызывающие неприятный запах тела

Интенсивный и неприятный запах пота бывает присущ тем людям, в рационе которых много мяса.

Даже полезные продукты питания, такие спаржа, помидоры и капуста, способны сделать неприятным наш телесный запах. Но особенно «опасна» в этом плане рыба.

Явление неприятного запаха тела известно в медицине как бромгидроз. Отталкивающий аромат появляется из-за естественных бактерий, которые живут на человеческой коже и питаются потом. Запах, исходящий от тела, - это запах их продуктов жизнедеятельности, передает MedikForum.

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Британский ученый Чарльз Стюарт выяснил, что появлению специфического телесного аромата могут способствовать помидоры. Содержащиеся в них каротиноды и терпены действуют таким образом, что человеческое тело приобретает запах томатных стеблей.

Если в человеческом организме не активен фермент, позволяющий расщепить соединение триметиламина, содержащееся в рыбе, тело может начать неприятно пахнуть. Человек с такой проблемой (триметиламинурия) может ее не замечать, но его неприятный запах будут чувствовать окружающие.

Запах серы может появиться у тех, кто ест много капусты. Различные ее виды являются источником серы, которая, помимо прочего, вызывает вздутие и метеоризм.

Кроме того, вздутие в кишечнике из-за скопившегося в нем газа метанола может стать следствием употребления спаржи. Ее употребление способно сделать едким запах пота. Также интенсивный и неприятный запах пота бывает присущ тем людям, в рационе которых много мяса.

Ранее экс-глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как бороться с неприятным запахом тела и что на него влияет.